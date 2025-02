Cagliari Lazio, la moviola dei giornali: «Giusto annullare il gol di Dia, sul rigore chiesto per tocco di mano di Mina...». L'analisi

Cagliari Lazio, la moviola dei giornali sul match vinto dai biancocelesti per 2-1: l’analisi degli episodi dubbi di questa gara

I giornali sportivi oggi in edicola analizzano gli episodi da moviola del match che la Lazio ha vinto per 2-1 in casa del Cagliari. Giusto annullare il gol di Dia nel primo tempo, visto l’evidente tocco di mano dell’attaccante.

Non c’è invece rigore nella ripresa: Castellanos calcia, c’è un tocco di braccio di Mina che cerca però di toglierlo mentre è in caduta. Direzione nel complesso facile per Manganiello, che non estrae gialli.