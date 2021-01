Cagliari, in diffida il solo Pavoletti. Con la Lazio rientra Nandez

In casa Cagliari il rinnovo di contratto di Eusebio Di Francesco segna una notizia positiva soltanto a livello extra-calcistico, perchè sul rettangolo verde la vittoria manca agli isolani dal 25 novembre. Dopo il 2-1 al Verona i sardi hanno collezionato ben 12 gare senza successi e quest’oggi saranno chiamati a battere il Sassuolo per tornare a galla ed allontanare i bassifondi della graduatoria. Il prossimo weekend la sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Nandez salterà la sfida odierna per squalifica, mentre l’unico calciatore a rischio per la gara di Roma è Pavoletti: diffidato, il calciatore – che dovrebbe comunque partire dalla panchina in questo turno – salterebbe la Lazio in caso di cartellino giallo. A centrocampo Rog, operato, ha finito in anticipo la stagione.