Cadice Lazio, triplo cambio per la formazione biancoceleste con Baroni che inserisce tre nuove elementi in campo

Non si sblocca il risultato a Cadice nella sfida amichevole tra il Cadice e la Lazio, essendo ancora ferme sullo 0-0. Per invertire la rotta Baroni opta per un triplo cambio inserendo in campo a inizio secondo tempo Dele-Bashiru per Castrilli, Noslin per Isaksen e Pellegrini per Lazzari.