Buongiorno racconta: «Il mio idolo era un ex Lazio al quale mi ispiro molto»

Buongiorno, il difensore granata rilascia una curiosa intervista in cui cita anche un ex gloria biancoceleste: ecco di chi si tratta

Ai microfoni di Sportmediaset ha parlato il difensore del Torino Alessandro Buongiorno, il quale rilascia una curiosa intervista parlando di se e citando un ex Lazio

BUONGIORNO – Da piccolo guardavo i video di Maldini e Nesta, cercavo di imitarli, volevo essere un po’ come loro. Un altro giocatore che seguo, anche per la sua personalità in campo, è Sergio Ramos. Sono questi i giocatori a cui mi ispiro di più