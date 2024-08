Buongiorno e i suoi IDOLI: «Da piccolo seguivo molto un ex Lazio». Ha fatto QUEL nome!

Alessandro Buongiorno e i suoi idoli: il neo difensore del Napoli fa anche il nome di un ex calciatore della Lazio. Le dichiarazioni

Intervistato da Radio CRC ha parlato Alessandro Buongiorno, neo difensore del Napoli. Tra i suoi idoli ha nominato anche un ex Lazio: Alessandro Nesta.

LE PAROLE – «Da piccolino seguivo molti video di Nesta e Maldini, ovviamente anche di Cannavaro. Tra i giocatori più recenti mi piaceva molto guardare Sergio Ramos per il suo carisma e per il suo carattere in campo».