Buongiorno a Dazn: «Vogliamo dimenticare l’amarezza in Coppa e abbiamo preparato questa partita al meglio»

Buongiorno, il difensore azzurro carica l’ambiente in vista della sfida casalinga con la Lazio e rilascia queste considerazioni a Dazn

DOBBIAMO ESSERE DELUSI – Dobbiamo essere delusi, abbiamo preparato la partita in questi pochi giorni. Siamo carichi, abbiamo voglia di fare. Ci aspettiamo un grande match

LUKAKU – Con lui ci parliamo molto, io per avere consigli sui movimenti degli attaccanti e glieli do per i difensori. Quando c’è una fase difensiva così organizzata, dove tutti si impegnano, dobbiamo riuscire a equilibrare questa cosa segnando, essendo più cinici davanti. Però stiamo lavorando e speriamo di migliorare sempre di più