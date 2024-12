Buffon promuove la Lazio: «E' una bellissima realtà ed è un bene....»

Buffon, l’ex portiere e attuale capo delegazione dell’Italia esprime il suo parere sulla Lazio rilasciando queste parole

Durante il talk ASI per i suoi 30 anni a Roma ha parlato Buffon, il quale fa il bilancio delle squadre e l’andamento stagionale delle medesime focalizzandosi su Lazio e Fiorentina

PAROLE – Il campionato? Così avvincente non me l’aspettavo, ma ci speravo. È un qualcosa che rende il campionato accattivante ed è bello che piazze come Fiorentina e Lazio tornino a coltivare quel sentimento, sono un bel segnale per il nostro movimento