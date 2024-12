Bucciantini a Milannews24: «La favorita per lo Scudetto rimane quella squadra, nel 2025 mi aspetto questo dall’Italia»

Le parole di Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, in esclusiva a Milannews: ecco cosa ha detto sulla corsa Scudetto e la Nazionale

Dando uno sguardo più ampio alla Serie A, chi è per lei la favorita per lo scudetto?

«La favorita del campionato è l’Inter, non solo perchè ha i giocatori più forti ma perchè ha lavorato meglio in questi anni. Il premio che riceve è questa sua competitività, questa facilità nel creare gioco, occasioni. Poi ci metto l’Atalanta: due squadre che hanno vinto in questo 2024, illuminate dalla consapevolezza delle vittorie, ormai temute anche in Europa, dove possono giocarsela. Poi metto il Napoli, perché Conte – come sempre – è riuscito a rivoluzionare l’andazzo, a virare tutte le energie e le forze dove ha indicato con l’indice. Ma le squadre nerazzurre in questo momento hanno una bellezza, una potenza, una forza superiore».

Infine un commento sulla Nazionale: quali prospettive vede per Spalletti e i suoi ragazzi in vista dei prossimi Mondiali?

«Sulla Nazionale posso dire che la qualificazione al prossimo Mondiale deve essere naturale. Non esserci andati per due volte è una ferita ancora aperta. Eliminati da Svezia, Svizzera e Macedonia. squadre di cui siamo più forti anche nei momenti difficili. L’Italia ha il dovere di partecipare, per movimento, storia, ma anche presente: vanno oltre 30 squadre, non esiste una corrispondenza fra il movimento e il valore della Nazionale (anche la più debole) e la sua eliminazione da questa competizione. Togliere agli italiani il Mondiale per 12 anni è una colpa immensa, una ferita indelebile che questa Italia sanerà. In più Spalletti mi piace, ammetto di avere un particolare debole per lui. Sa di calcio, sa trasmetterlo, sa mostrarlo, sa raccontarlo. A volte esagera, ma è uno dei maggiori uomini di calcio di questo Paese».

