Bucchi: «Ecco che partita mi aspetto questa sera da Raspadori con la Lazio»

Bucchi, l’ex calciatore si esprime alla vigilia della partita di Coppa Italia sul possibile match di Raspadori rilasciando queste considerazioni

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, tra poco in campo all’Olimpico scenderanno Lazio e Napoli per la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. Ma come sarà il match di Raspadori che oggi sarà tra i possibili protagonisti della sfida? A far chiarezza ci pensa Bucchi su Kiss Kiss Napoli

PAROLE – Raspadori stasera contro la Lazio non deve sentire la responsabilità di fare la partita della vita. Giacomo avrebbe bisogno di trovare continuità per continuare il suo percorso professionale. Trovare continuità al Napoli significherebbe essere titolare, saper accettare l’utilizzo senza avere un minutaggio eccezionale