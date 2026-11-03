Brocchi: «L’entusiasmo di questa Lazio è lo stesso che avevamo noi! Stimo molto Frattesi. Gattuso ha rivitalizzato calciatori forti»

Cristian Brocchi, ex Lazio, riavvolge il nastro dei ricordi legato alla propria esperienza in biancoceleste! Le similitudini con la squadra attuale

L’avvio di stagione della Lazio continua a sorprendere e porta anche gli ex protagonisti biancocelesti a confrontarsi con il presente. Tra questi c’è Cristian Brocchi, che ha ripercorso alcuni momenti della propria esperienza nella Capitale nell’intervista concessa a La Repubblica.

L’ex centrocampista ha riavvolto il nastro dei ricordi, soffermandosi sul periodo vissuto con la maglia della Lazio e individuando alcuni elementi di continuità con la squadra allenata oggi da Gennaro Gattuso.

Il confronto tra passato e presente diventa così il punto centrale delle sue considerazioni, in una stagione nella quale i biancocelesti stanno andando oltre le aspettative iniziali e hanno riacceso entusiasmo e attenzione attorno alla squadra. Vi riportiamo le dichiarazioni:

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ENTUSIASMO – «L’entusiasmo con cui questa squadra scende in campo, è lo stesso che avevamo noi. E anche allora eravamo reduci da una stagione difficile e sofferta, siamo stati capaci di trasformare negatività e scetticismo in energia positiva, proprio come questa Lazio. Nessuno voleva rivivere le sensazioni dell’anno prima. E poi il mercato».

STIMA FRATTESI – «Stimo molto Frattesi, che ho allenato al Monza. Dico sempre che dentro ha il 50% di Brocchi, cioè la mentalità vincente e la voglia di lottare. L’altro 50% è l’abilità in zona gol, che io non avevo».

GATTUSO – «Ha rivitalizzato calciatori forti che non avevano reso secondo il loro valore. Penso in particolare a Tavares e Zaccagni: con Sarri, che considero comunque un grande allenatore, erano come leoni in gabbia, Rino li ha liberati e ora fanno la differenza. Anche Noslin, Isaksen e lo stesso Taylor rendono molto di più. Provstgaard non giocava, adesso è un titolare».

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OBIETTIVI – «Invece io in tv, a inizio campionato, avevo detto che avrebbe potuto competere per l’Europa, perché ha giocatori di valore con caratteristiche adatte al calcio di Gattuso. Lui ha sempre creduto in questo gioco aggressivo, non è cambiato. Però ora non alziamo troppo l’asticella, a Roma è pericoloso, lo so bene, poi bastano un paio di passi falsi e subito si dice che è finita la magia o la benzina. Si passa dall’euforia allo sconforto in un attimo».