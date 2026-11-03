La tabella di marcia della Lazio: domani il ritorno in campo a Formello. Filtra ottimismo per Zaccagni e Cataldi

Lazio, il piano verso i prossimi impegni: domani la ripresa a Formello, il capitano Mattia Zaccagni e Cataldi non preoccupano. Le ultime

La splendida cavalcata vissuta dalla compagine capitolina nel massimo campionato si concede una breve ma meritata pausa rigenerante, utile per ricaricare le pile prima di tuffarsi anima e corpo nella preparazione di un vero e proprio scontro.

Dopo le fatiche e le emozioni forti vissute sul campo nell’ultimo turno di campionato, la società biancoceleste ha deciso di concedere un giorno extra di stacco ai propri tesserati.

Il tecnico Gattuso ha stabilito per la giornata di domani la ripresa ufficiale degli allenamenti al centro sportivo di Formello, dove l’intero gruppo tornerà a sudare per preparare la delicatissima trasferta in programma domenica pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli.

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Il programma degli allenamenti della Lazio e le condizioni di Zaccagni e Cataldi

Il rientro sul rettangolo verde di Formello servirà allo staff tecnico per monitorare con attenzione la rosa e sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista del big match domenicale in terra campana.

Tra gli argomenti di maggiore interesse per i tifosi della Lazio figurano inevitabilmente le condizioni fisiche di alcuni protagonisti usciti malconci dalla battaglia dell’ultimo fine settimana.

Durante la contesa domenicale, infatti, sia Zaccagni che Cataldi hanno accusato dei leggeri accresciuti fastidi, rimediando entrambi una forte botta che aveva inizialmente gelato i sostenitori biancocelesti presenti sugli spalti e davanti ai teleschermi.

Il recupero dei giocatori e l’ottimismo per la sfida del Napoli

Nonostante la preoccupazione iniziale figlia dei colpi subiti nel corso dei novanta minuti, le notizie che filtrano dall’ambiente laziale appaiono decisamente incoraggianti e stemperano ogni tensione.

Le condizioni fisiche dei due calciatori verranno verificate con precisione millimetrica proprio alla ripresa della seduta atletica, ma le sensazioni raccolte all’interno dello spogliatoio escludono categoricamente criticità particolari, rivela La Gazzetta dello Sport.

Non sussistono, infatti, motivi di allarme in merito alla loro regolare disponibilità per la supersfida contro il Napoli, permettendo a Rino Gattuso di poter contare quasi certamente sull’intero organico per tentare il colpaccio esterno.