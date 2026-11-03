Cragnotti: «Questo gruppo sta facendo cose straordinarie! Tavares? E’ da Real Madrid. Con il pubblico sugli spalti la Lazio andrebbe ancora più forte»

Sergio Cragnotti, ex presidente della Lazio, ha espresso le sue considerazioni in relazione al momento attuale dei biancocelesti!

Il ritorno di Sergio Cragnotti all’Olimpico continua a rappresentare un momento significativo per il mondo Lazio. Dopo essere tornato allo stadio a settembre, l’ex presidente biancoceleste è stato nuovamente presente in occasione della sfida contro il Cagliari, assistendo alla vittoria della squadra di Gennaro Gattuso.

Un’occasione che ha riacceso il legame con l’ambiente e con una storia che Cragnotti ha contribuito a scrivere. Nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex patron ha parlato del presente della Lazio, senza dimenticare gli anni vissuti alla guida del club e i ricordi più importanti della sua esperienza in biancoceleste. Le dichiarazioni di seguito:

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GRUPPO – «Questo gruppo sta facendo cose straordinarie. E se le ha fatte per dieci partite vuol dire che non è casuale. Però credo sia meglio avere prudenza. Gattuso e i suoi giocatori devono continuare a pensare a una partita per volta, senza porsi traguardi a lungo termine.

L’unico obiettivo deve essere quello di ottenere il massimo nella partita successiva. Per dire dove questa Lazio possa arrivare aspettiamo almeno la fine del girone di andata. Non lo dico per scetticismo, ma perché ritengo che non è il momento di mettere pressioni a questi giocatori».

DIFFERENZA – «È una formazione che è stata preparata molto bene a livello fisico e gioca un calcio moderno. Questo potrebbe già bastare. Ma io ritengo che ci sia dell’altro. Credo che la vera differenza la stia facendo lo spirito di rivalsa che anima molti giocatori e il tecnico Gattuso. La società, nelle persone del presidente Lotito e del ds Fabiani, è stata molto brava a individuare gli elementi giusti anche sotto questo profilo».

TAVARES – «Sì, almeno uno: Tavares. Giocatore straordinario sia quando attacca sulla fascia sia quando si accentra. Sono d’accordo con Gattuso quando dice che è da Real Madrid».

GATTUSO – «Sinceramente no. Da giocatore era uno tutto grinta e generosità. Da allenatore ha completamente cambiato il suo modo di fare calcio. Gli vanno solo fatti i complimenti per quello che è riuscito a creare. E mi auguro che continui così a lungo».

TIFOSI – «È una cosa che non capisco e che mi trova in totale disaccordo. Le contestazioni vanno sempre accettate, non discuto questo. Ma, se proprio le si vuole fare, che le si faccia in altre sedi, non allo stadio.

Così facendo questa protesta diventa deleteria perché lascia sola una squadra che invece meriterebbe tutto l’affetto e il tributo del suo popolo.

Domenica con il Cagliari c’era un po’ più di gente (circa 13 mila spettatori, ndr), ma Gattuso e i suoi ragazzi meriterebbero un Olimpico pieno.

Le contestazioni nei confronti dei presidenti fanno parte del calcio, anch’io ne ho subite tante e anche molto dure, a cominciare da quella per la cessione di Signori al Parma (poi revocata proprio per le veementi proteste dei tifosi, ndr).

Ma lo stadio non è mai stato lasciato vuoto e anche adesso non dovrebbe accadere. Con il pubblico sugli spalti questa Lazio andrebbe ancora più forte».