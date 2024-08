Briga Lazio, lo sfogo dopo il ko a Udine: «Difesa da INCUBO; Lucca un gol da PARROCCHIA e noi...»

Lo sfogo di Briga dopo Udinese-Lazio: il cantante contro l’atteggiamento troppo passivo dei biancocelesti di ieri

Il cantante e tifoso della Lazio Briga si è sfogato sui social dopo la sconfitta dei biancocelesti contro l’Udinese. Di seguito le sue parole su Twitter.

Messi in mezzo dalla modesta Udinese che ci aggredisce e gioca da parrocchia su Lucca per tutta la partita. Primo gol subìto a difesa ferma perché si sono arbitrati da soli. Secondo gol Thauvin 50 metri palla al piede meglio che non mi esprimo. Difesa da incubo.#udineselazio — BRIGA (@MattiaBriga) August 24, 2024

