Briga: «Da quando sono andati via Signori e Nesta non soffro più per le partenze!»

Il cantautore Mattia Briga è intervenuto in merito all’attualità in casa Lazio. Diverse le considerazioni emerse: ecco le sue parole

L’attualità in casa Lazio continua a generare riflessioni anche fuori dal campo. A esprimersi nelle ultime ore è stato Mattia Briga, cantautore e tifoso biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la situazione legata al possibile smantellamento della rosa! Le parole dell’artista riflettono un malcontento diffuso tra una parte della tifoseria, attenta alle mosse del club in questa fase. Ve le proponiamo di seguito:

SMANTELLAMENTO – «Da quando sono andati via Signori e Nesta non soffro più per le partenze, quello che mi dispiace ora è lo smantellamento. La Lazio è rappresentata soltanto da chi la ama, dai tifosi. In queste periodo sono state dette e ridette bugie. Guendouzi ha dato il fritto, ero contento di averlo in squadra».

MY WAY – «Ho cantato allo stadio e l’ho fatto per la Lazio e per i laziali, ma il mio posto è tra gli spalti. Poi è chiaro che è il mio lavoro. Cantare My Way quando è tornato all’Olimpico Eriksson è stato davvero emozionante. Sven ha un posto speciale nel nostro cuore, io ho dei cari amici che sono andati in Svezia per dargli l’ultimo saluto: durante la funzione è stata messa My Way, ci piace pensare che sia stata una conseguenza dell’abbraccio dell’Olimpico tra il tecnico e il popolo laziale».

