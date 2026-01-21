Calciomercato Lazio, sondaggio per Diogo Leite: occasione a parametro zero?

Calciomercato Lazio, i biancocelesti si muovono in anticipo sul fronte difensivo e chiedono informazioni per Diogo Leite, centrale in uscita dall’Union Berlino

La Lazio inizia a pianificare le prossime mosse di mercato e guarda con attenzione alle opportunità a parametro zero. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza biancoceleste c’è Diogo Leite, difensore centrale portoghese classe 1999, attualmente in forza all’Union Berlino.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, la Lazio avrebbe chiesto informazioni per il giocatore, il cui contratto con il club tedesco è in scadenza a giugno e non verrà rinnovato. Una condizione che rende Leite un profilo particolarmente appetibile, soprattutto per un club attento ai costi e alla sostenibilità delle operazioni.

LE ULTIMISSIME DI CALCIOMERCATO IN CASA LAZIO

Calciomercato Lazio, chi è Diogo Leite e perché piace

Diogo Leite è un difensore centrale mancino, dotato di buona struttura fisica, senso della posizione e discreta qualità in impostazione. Cresciuto nel Porto, ha maturato esperienza internazionale tra Bundesliga e competizioni europee, dimostrando affidabilità in contesti tatticamente esigenti. La sua capacità di giocare in una linea a quattro o in una difesa a tre lo rende un profilo duttile, adatto a diversi sistemi di gioco.

Il giocatore, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe pronto a lasciare l’Union Berlin al termine della stagione, spinto dalla volontà di vivere una nuova esperienza e rilanciarsi in un campionato diverso. La Serie A rappresenterebbe una sfida stimolante, e la Lazio potrebbe offrirgli un progetto tecnico interessante e la possibilità di ritagliarsi un ruolo importante.

Al momento si tratta di un semplice sondaggio, ma il Calciomercato Lazio è destinato a entrare nel vivo nelle prossime settimane. La pista Diogo Leite va monitorata con attenzione: a parametro zero, il difensore portoghese potrebbe trasformarsi in un’opportunità concreta per rinforzare il reparto arretrato biancoceleste.

