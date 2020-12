Branchini: «Per Gomez non ci saranno aste. Le cifre di cui si parla…»

Giovanni Branchini, agente, parla della situazione legata al Papu Gomez: le sue parole sul giocatore in uscita dall’Atalanta

Il noto agente Giovanni Branchini ha parlato del Papu Gomez a Tmw Radio.

«Alle cifre di cui sento parlare non penso ci sarà mercato. Qualche volta capitano questi incidenti di percorso, ed è un peccato: ha dato e ricevuto molto dall’Atalanta, ed è spiacevole che tutto si concluda così. Ma episodi e malintesi che rendono la convivenza difficile capitano. Non credo però che ci sarà questa asta o chissà che mercato: non dimentichiamo che non si tratta di un giovane che esplode ora, e che si affaccia adesso sul palcoscenico internazionale. Se qualche suo estimatore deciderà di fare una mossa del genere, allora sì, ma non credo alle cifre di cui sento parlare».