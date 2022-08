Brambati spara a zero sulla Juve: «Arrivabene non sa di calcio. Su Allegri...»

Massimo Bramabti si è espresso con toni durissimi sulla Juve di Allegri. Le parole dell’ex giocatore a TMW Radio

L’ex giocatore Massimo Brambati a TMW Radio ha fatto una lunga analisi sulla situazione della Juve.

LE PAROLE – «La scivolata di oggi va sulla proprietà della Juventus che ha scelto questi dirigenti e poi vado lungo in tackle proprio sui dirigenti bianconeri. Oggi non attacco volutamente Allegri perché ha vinto sei campionati in Italia ed è arrivato due volte in finale di Champions League e tu società, sai che prendi un allenatore con determinate caratteristiche e che ha bisogno di una rosa completa. Ieri Allegri si è presentato con il reparto avanzato monco, solo con due punte di ruolo. Stanno cercando, dopo la seconda giornata di campionato, ancora la punta di riserva che accompagni Vlahovic. Hanno ancora a libro paga giocatori come Arthur e questo determina la pochezza di strategia e capacità. Facile andare ad acquistare o ingaggiare con il nome della Juve e tanti soldi a disposizione. La cosa difficile è quella di riuscire a vendere e a piazzare certi giocatori. Oggi alla Juve mi sembra ci sia una società che non ha capito che doveva mettere a disposizione giocatori pronti, altrimenti prendevi un altro allenatore. Se pensavi di avere in casa un tecnico che modificasse il suo modo di pensare, sbagliavi di grosso. I dirigenti non sono all’altezza, Arrivabene non fa parte di quest’ambiente, non sa di calcio. Cherubini non ha lo spessore di sedere su una poltrona così importante. Bisogna presentarsi ai grandi tavoli con uno spessore dirigenziale, non basta il solo stemma che porti sul petto».