Brambati avvisa il Napoli: «La Lazio sarà una brutta gatta da pelare, vi dico perchè»

Brambati, l’opinionista sportivo alla vigilia del big match dell’Olimpico rilascia alcune dichiarazioni mettendo in guardia la capolista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati alla vigilia della partitissima tra Lazio e Napoli, ha rilasciato alcune sue considerazioni dando un chiaro segnale di avviso agli azzurri di Conte

GATTA DA PELARE – Chi rischia di più in questo turno? La Lazio è una brutta gatta da pelare, il Napoli in questo momento sulla catena di sinistra non sta benissimo, rischia più lui che l’Inter