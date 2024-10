Brambati giudica Juve-Lazio: «Per i bianconeri sarà un match difficilissimo sabato, ecco perchè»

Brambati, l’ex calciatore si è espresso sulla supersfida di sabato sera che andrà in scena allo Stadium rilasciando queste parole

Intervenuto a TMW, Brambati in prossimità della partita tra Juve e Lazio giudica il match dei bianconeri contro i biancocelesti rilasciando a riguardo queste sue considerazioni

PAROLE – «La Juve ha la sfida più difficile, la Lazio credo possa sfruttare la situazione. Una Juve così rabberciata è alla portata della Lazio. E poi mi aspetto la Roma, che ha la partita per poter imprimere e dare un segnale al campionato. Ha la squadra campione d’Italia, Juric ha la possibilità di fare risultato. Vlahovic è il calciatore che può essere decisivo in questa ripartenza. La squadra in difficoltà deve aggrapparsi a qualcuno e il serbo deve dimostrare di essere quello visto negli ultimi tempi».