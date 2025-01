Braga Lazio, via libera per la trasferta di Europa League: il dato sui presenti in Portogallo

Braga Lazio, i tifosi biancocelesti tornano in trasferta dopo più di tre mesi. Il dato sui biglietti venduti

Domani sera alle ore 21:00 andrà in scena l’ultima giornata di questa fase dell’Europa League e la Lazio volerà in Portogallo per sfidare il Braga. I biancocelesti vogliono mantenere la prima posizione e per farlo avranno bisogno del supporto dei propri tifosi.

Tifosi che tornano in trasferta dopo più di tre mesi e che, come riportato da Il Corriere dello Sport, saranno 774.