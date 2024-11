Braafheid: «Lazio da scudetto? Può farcela secondo me e vi dico perchè»

Braafheild, l’ex biancoceleste rilascia una curiosa intervista parlando della Lazio e inserendola tra le pretendenti allo scudetto

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l’ex Lazio Braafheild ha rilasciato alcune dichiarazioni sbilanciandosi anche sui biancocelesti per la lotta scudetto

PAROLE – Il mio primo ricordo dell’Italia è la gente e la passione che i tifosi mi hanno dimostrato di avere per il gioco del calcio. Incredibile. La Lazio? Penso ai colori biancocelesti, alla maglia. La adoro. Ovviamente mi piacerebbe che la Lazio fosse Campione d’Italia. Per i tifosi, per la gente del club. Tutti quelli che hanno il cuore laziale se lo meritano. E sì, credo fermamente che possano farcela

Inzaghi? Sa come far sì che in ogni squadra che allena si giochi l’uno per l’altro. La sua passione e conoscenza per il gioco del calcio erano notevoli fin dall’inizio, ma poi devi sempre aspettare e vedere i risultati. Ed i suoi risultati parlano da soli