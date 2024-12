Bove, Palladino: «Nuovo ruolo da allenatore? È giovane, il mio consiglio è questo»

Bove, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato così del futuro del centrocampista ai microfoni di Dazn

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Fiorentina-Udinese, Raffaele Palladino ha parlato così di un possibile futuro da allenatore di Edoardo Bove in seguito al malore:

PAROLE – «Sta studiando come allenatore? No, io gli auguro di tornare quanto prima in campo. È giovane, aspettiamo gli esiti degli esami che effettuerà nei prossimi mesi. Lo vogliamo nel mondo del calcio, ha una passione incredibile per questo sport e noi siamo al suo fianco».