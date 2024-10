Bonini: «Vi dico che partita mi aspetto sabato tra Juve e Lazio. Riguardo Baroni invece dico questo»

Bonini, l’ex calciatore della Juventus si esprime riguardo la supersfida di sabato sera e anche su mister Baroni: ecco cos ha detto

Ai microfoni di Radio Laziale ha parlato l’ex Juventus Bonini, il quale si esprime a pochi giorni dalla partita su quanto bisogna aspettarsi da Juve Lazio e rilascia dichiarazioni anche su Baroni. Ecco cos ha detto sul mister biancoceleste

PAROLE – Juventus – Lazio partita da tanti gol. Baroni ha ottimi giocatori e li fa giocare bene. Alla Juve ne mancano diversi in tutti i reparti, non sarà facile ma son due squadre propositive e spero che sia una bella partita. Spero che vinca la Juve (ride, ndr). Potevo venire alla Lazio, Boniperti mi aveva accennato qualcosa, ma poi scelsi il Bologna. Lazio in Champions League? Deve cercare di vincere il campionato perchè gioca bene. Ha giocatori importanti, Baroni è stato bravo a dare un’organizzazione importante alla squadra. Roma non è una pazza facile, il tifo è molto caldo, però penso possa fare molto bene quest’anno. Mi piace molto, è una squadra che fa divertire. Baroni? Grande giocatore. Era lento ma molto intelligente nel leggere prima la giocata. Evidentemente ha trasmesso questa cosa alla sua squadra, fa ragionare i suoi giocatori e sa comunicare con la squadra. È un uomo semplice