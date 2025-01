Bonanni sicuro: «La Fiorentina ha meritato di vincere la partita anche se ad un certo punto pensavo che la Lazio potesse farcela»

Bonanni, l’ex calciatore si esprime con idee molto chiare riguardo la prestazione di ieri sera della Lazio e rilascia queste sue considerazioni

Doveva essere la partita della conferma per la Lazio dopo i successi con Verona e Real Sociedad, ma invece per i biancocelesti arriva contro la Fiorentina una brusca frenata, che rallenta il percorso delle aquile in zona Champions. Alla luce della vittoria della formazione di Palladino, ad esprimersi a riguardo ci ha pensato ai microfoni di TMW Bonanni, che rilascia queste sue considerazioni chiare e precise

FIORENTINA HA MERITATO – La Fiorentina ha dimostrato di essere pronta e di approcciare meglio della Lazio. Ha meritato di vincere. Ero convinto che la Lazio la riprendesse perché è una squadra che gioca sempre a tavoletta e poteva fare due gol alla Fiorentina. Ma quel palo al 90’… E’ un peccato, perché visti i risultati poteva allungare in maniera pesante. Anche perché la Roma sotto spinge