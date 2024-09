Bonanni: «Lazio GIUSTA per le richieste di Baroni. Fiorentina? Mi aspetto una gara COSI’»

Massimo Bonanni, ex centrocampista, parla così in vista del match tra Fiorentina e Lazio: ecco le sue dichiarazioni

Massimo Bonanni, a Tmw Radio, ha così parlato in vista del match tra Fiorentina e Lazio.

LE PAROLE – «Mi aspetto una partita aperta, sono due allenatori che fanno della fisicità il loro credo. La Lazio oggi ha la squadra giusta per le richieste del tecnico, ha gente di gamba, esterni veloci, mentre la Roma ha preso Juric che non ha nulla per quel tipo di rosa. Gli hai messo in mano una Roma che non ha nelle gambe e nella fisicità quelle caratteristiche».