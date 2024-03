Bologna Lazio Women, Kuenrath spiega: «Io sto bene, ecco che gara mi aspetto»

Bologna-Lazio Women, Melanie Kuenrath, centrocampista della squadra di Grassadonia, ha parlato nel pre-partita

Melanie Kuenrath, centrocampista della Lazio Women, ha parlato così prima della sfida contro il Bologna:

PAROLE – «Come ha lavorato lo spogliatoio? Molto bene, ci siamo allenate duramente. Abbiamo tutte lo stesso obiettivo che è quello di vincere il campionato. Stiamo dando il nostro meglio giorno per giorno, anche settimana scorsa durante la sosta abbiamo fatto una bella settimana di allenamenti. Bologna? È una bella squadra, sicuramente non da sottovalutare. È una squadra che tende a giocare, sono a metà classifica e sicuramente non hanno niente da perdere e potranno giocare libere. Mi aspetto una squadra aggressiva, ma sono convinta che se mettiamo in campo tutto quello che abbiamo la possiamo vincere e portare punti a casa. osa vuol dire giocarsi la maglia ogni domenica? Abbiamo una squadra molto competitiva, ma proprio questo è ciò che ci porta avanti e ci fa crescere. Abbiamo bisogno di tutte, sia di quelle che giocano sia di quelle che giocano meno perché il campionato si vince insieme. Sicuramente c’è da lottare per ogni posto tutte le settimane. Sto bene, sono a disposizione pronta per dare tutto. Ho i miei obiettivi, ma sono sempre sotto a quelli della squadra. Prima è importante vincere le partite e poi arrivo io. Come mi trovo qui a Roma? Mi piace tanto Formello, Roma è meravigliosa. Mi trovo molto bene, non mi posso lamentare. L’ambiente è perfetto per migliorare e crescere».