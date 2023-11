Bologna-Lazio: Thiago Motta recupera un giocatore. I dettagli. Le ultime in vista della partita di venerdì

Il Bologna ha ripreso ad allenarsi al centro sportivo di Casteldebole. I rossoblù si preparano alla prossima sfida contro la Lazio. Il centrale Jhon Lucumì è rientrato regolarmente in gruppo.

Solo allenamento differenziato, invece, per Lorenzo De Silvestri e Sam Beukema. Terapie per Oussama El Azzouzi, infortunato. Come riportano i canali ufficiali del club rossoblù.