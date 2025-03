Condividi via email

Bologna Lazio LIVE: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live del match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A

Dopo il passaggio del turno in Europa League contro il Viktoria Plzen, la Lazio è pronta a rituffarsi in campionato. I biancocelesti fanno visita al Bologna in questa ventinovesima giornata.

Bologna Lazio 0-0: sintesi e moviola

Contrattempo dell’ultima ora – Problemi per Tavares nel riscaldamento, al suo posto pronto Marusic.

1′ FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida del Dall’Ara!

4′ Tiro Guendouzi – Il centrocampista ci prova col destro, conclusione murata.

7′ Bologna in pressione – Parte fortissimo la squadra di Italiano, a caccia subito del gol del vantaggio. La Lazio si difende ordinata.

Bologna Lazio 0-0: risultato e tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. A disp. Bagnolini, Ravaglia, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Pobega, Dallinga, Dominguez, Pedrola. All. Italiano

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Vecino, Zaccagni; Dia. All. Baroni. A disp. Mandas, Furlanetto, Patric, Gigot, Hysaj, Belahyane, Ibrahimovic, Noslin, Tchaouna, Pedro, Castellanos.

Arbitro: Colombo di Como