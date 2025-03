Pagelle Bologna Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Bologna Lazio, match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A.

Provedel 5 Poteva fare qualcosina di più sulla zampata di Odgaard anche se la distanza era davvero ravvicinata, poi si supera con qualche bellissimo intervento. Nella ripresa affonda come tutta la retroguardia.

Lazzari 4,5 Soffre molto la pressione e le individualità degli esterni del Bologna, non a caso è da quella corsia che arrivano i maggiori pericoli.

Gila 5 Si mette in mostra in avvio con chiusure sui sempre velocissimi attaccanti del Bologna, ma è solo un’illusione. Poi si perde però Odgaard in occasione del vantaggio del Bologna e Orsolini sul raddoppio. Da lì cala e non riemerge più.

Romagnoli 5,5 Reduce dai tre gol nelle ultime partite, dà l’impressione in avvio di voler giocare un’altra gara con autorevolezza e personalità, ma con il passare dei minuti crolla mentalmente e non solo.

Marusic 4,5 Non è facile per lui giocare da piede inverso sulla sinistra e si vede. Il Bologna colpisce spesso anche dalla sua parte, lui ha grossissime responsabilità.

Guendouzi 6 Attento e presente in copertura, presenza fissa anche in fase di costruzione quando mette ordine con grande lucidità. Sicuramente tra i migliori, ma finisce senza benzina. Dal Belahyane sv.

Rovella 4,5 Troppo timido e in ombra, fatica a caricarsi la squadra sulle spalle ma non riesce nel suo obiettivo. Giornata no anche per lui.

Isaksen 5 Corre tanto ma non bene, e la sua partita inevitabilmente finisce dopo appena 45 minuti. Dal 46′ Pedro 5,5 Entra e ci mette grinta e voglia di riprendere la partita. Chiude con qualche timida conclusione e poco più.

Vecino 5,5 Palleggia bene a centrocampo con i compagni di squadra, un po’ troppo impalpabile in copertura e spesso è superato. Dal 83′ Ibrahimovic sv.

Zaccagni 6 Un po’ troppo in ombra quando è la Lazio a dover proporre, ripiega sempre indietro per dare una mano ai suoi ma non è quello il suo compito. Nella ripresa colpisce un palo: anche sfortunato. Dal 62′ Tchaouna 5 Non si vede mai nella mezz’ora concessagli da Baroni.

Dia 5 Spazia molto su tutto il versante offensivo, uscendo dalla zona calda per trovare palloni giocabili. Nonostante ciò non riesce a rendersi mai pericoloso. Dal 62′ Noslin 5 Anche lui come Tchaouna non si vede praticamente mai in posizione di esterno.

Baroni 4 La sua squadra risente dei tanti impegni ravvicinati: biancocelesti stanchi, imprecisi e parecchio pasticcioni al Dall’Ara. Chiude male il primo tempo, subisce lo shock a inizio ripresa e crolla: malissimo.