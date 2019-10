Bologna, seduta mattutina in vista della Lazio

Il Bologna in mattinata si è allenato per preparare la sfida di domenica al “Dall’Ara” contro la Lazio

Turno di Europa League insidioso per la Lazio, che inizierà a pensare al Bologna da venerdì mattina. Testa già rivolta ai biancocelesti invece per la squadra di Sinisa Mihajlovic che, questa si è allenata questa mattina.

SEDUTA – Allenamento atletico ed esercitazioni tattiche per tutta la squadra, eccezion fatta per il terzino sinistro Mitchell Dijks, che ha svolto un lavoro differenziato e difficilmente sarà disponibile per domenica. Mancherà anche lo squalificato Roberto Soriano. Il Bologna nella giornata di domani tornerà in campo in una seduta a porte chiuse.