Italiano: «Lazio? Chiunque gioca può fare la differenza»

Vincenzo Italiano ha presentato la sfida contro la Lazio nella conferenza stampa che si è svolta nel pomeriggio di oggi

CAMBI PER LA LAZIO – «Lazio squadra che ha dimostrato di non morire mai, con frecce davanti in attacco, dimostra che da parte loro chi non parte dall’inizio può entrare e fare la differenza. Sapete domani contro chi andiamo a “cozzare”. Una squadra di livello, dobbiamo mantenerci insieme a loro e per farlo dobbiamo rispondere colpo su colpo».

LA CONFERENZA STAMPA DI VINCENZO ITALIANO