Fabbian a DAZN: «Siamo un gruppo, compatto e unito. Fa piacere fare gol, ma il risultato viene sempre prima» - Lazio News 24

Le parole di Fabbian a DAZN dopo la vittoria per 5-0 del Bologna contro la Lazio: ecco cosa ha detto il centrocampista felsineo

È stata una partita storica quella condotta quest’oggi in Serie A dal Bologna sulla Lazio che si è ritrovata affannata dopo il recente confronto con il Viktoria Plzen. A commentare la prova degli emiliani è stato il centrocampista rossoblù Fabbian a DAZN. Ecco le sue parole:

SUL GOL: «L’ho rivista subito quando sono rientrato negli spogliatoi. I miei compagni sono stati davvero incredibili, questo è frutto dell’intesa del gruppo e i risultati si vedono».

SUL GRUPPO: «Credo che non ci siano segreti. Siamo un gruppo, compatto e unito. In settimana ci alleniamo bene, è una gioia andare ad allenarsi. Mi fa piacere fare gol, ma il risultato viene sempre prima. Le cose personali vengono in secondo piano».