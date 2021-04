Blackout DAZN, Inter Cagliari non si vede e i social vanno in tilt FOTO

Disservizio in corso sulla piattaforma streaming DAZN. Inter-Cagliari non si vede su app, ok gli abbonati a Sky

DAZN trasmetterà in esclusiva la Serie A nel triennio 2021-2024, ma i limiti della piattaforma streaming sono evidenti. É in corso infatti un disservizio nell’app, e i tifosi di Inter e Cagliari sono al momento impossibilitati ad assister al match delle 12.30.

Diverso il discorso per gli abbonati Sky che hanno incluso il pacchetto DAZN, per loro la fruizione del servizio è ottimale. Monta la rabbia social, mentre arriva il comunicato della piattaforma: «Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo». Diversi utenti inoltre, segnalano che il match è visibile usando la connessione dati, ma non tramite wi-fi.