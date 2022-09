Biglietti Midtjylland Lazio: tutte le info sulla vendita dei tagliandi

Biglietti Midtjylland Lazio: tutte le informazioni utili per l’acquisto dei tagliandi della prossima gara d’Europa League

Archiviato il Feyenoord, sarà il Midtjylland la prossima avversaria europea della Lazio. L’appuntamento per la gara contro i danesi è fissato per giovedi 15 settembre ore 18:45, alla MHC Arena e la società capitolina ha diramato tutte le informazioni necessarie sull’acquisto dei biglietti. Di seguito:

«La S.S. Lazio comunica che da venerdi 2 settembre verranno messi in vendita i tagliandi per la trasferta della gara di Uefa Europa League MIDTJYLLAND–Lazio di giovedi 15 settembre ore 18:45. Queste le modalità della vendita dei tagliandi:

DALLE ORE 18:00 DI VENERDI 2 SETTEMBRE FINO ALLE 10:00 DI MERCOLEDI 14 SETTEMBRE

– Solo on line tramite il sito Vivaticket

Il sistema on line emetterà un voucher personalizzato con il quale si potrà ritirare il biglietto di ingresso stadio presso uno dei Lazio Style 1900 indicato al momento dell’acquisto.

Limite di vendita: nessun limite.



Per ritirare il biglietto di ingresso stadio presso il lazio Style scelto nel momento dell’acquisto, oltre al voucher acquistato on-line, sarà necessario presentare in visione il proprio documento di identità in originale.

– Settore Ospiti – Prezzo: € 15 (al costo dei tagliandi verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,30 %)



Il ritiro del tagliando stadio presso uno dei Lazio Style 1900 abilitati sotto elencati, sarà possibile farlo dalle ore 10:00 di lunedi 5 settembre fino alle ore 10:00 di mercoledi 14 settembre:

– Lazio Style 1900 di Via G. Calderini 66 / C –

– Lazio Style 1900 di Roma Est

– Lazio Style 1900 di Parco Leonardo

– Lazio Style 1900 di Via di Propaganda 8 / A

Nei prossimi giorni, comunicheremo i dettagli logistici per arrivare allo stadio MCH Arena HERNING».