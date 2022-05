Biglietti Lazio Verona, promozione speciale per la Monte Mario

Promozione speciale per la Monte Mario in vista di Lazio-Verona, la cui vendita dei biglietti è partita oggi

«In occasione dell’ultima partita casalinga contro l’Hellas Verona la S.S. Lazio ha ideato, in collaborazione con Glovo, una promozione riservata ai tifosi biancocelesti che acquisteranno i biglietti del settore Monte Mario con la speciale tariffa Menu. Chi comprerà il biglietto a tariffa speciale, avrà la possibilità di scegliere tra tre menu “adulti”, ed uno “per bambini”. Potendo così gustare la cena presso la Sala Monte Mario Gold. Il tutto ad un prezzo eccezionale: 60€ Intero e 30€ ridotto. Ecco come accedere alla promozione in pochi semplici passaggi:

– Acquista dal 16 al 18 maggio (entro le ore 21:00) sul sito www.sslazio.vivaticket.it i tuoi biglietti del settore Monte Mario, selezionando quelli ‘tariffa Menu’.

– Ricevi la mail (una per ogni biglietto) con il codice Menu.

– Iscriviti o accedi alla piattaforma Glovo, vai nella sezione dedicata alla Lazio, inserisci il Codice che hai ricevuto e scegli uno tra i menu a te dedicati: menu ristorante (adulto o bambino – menu sushi – menu pesce).

– Riceverai una nuova mail di conferma da parte di Glovo con la quale, congiuntamente al codice di prenotazione, potrai ritirare il menu scelto e gustarlo presso la Sala Monte Mario Gold a partire dalle 18:45 il giorno della partita».