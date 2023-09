Biglietti Lazio-Monza: si preannuncia un Olimpico non particolarmente caldo per la sfida contro i brianzoli. Il dato aggiornato

Come riporta Il Messaggero, nonostante quella di questa sera sia una gara fondamentale per la ripartenza della Lazio in campionato, contro il Monza non è previsto all’Olimpico il pubblico delle grandi occasioni.

Inclusi gli abbonati infatti, saranno circa 35mila i tifosi presenti per la sfida contro la squadra di Palladino.