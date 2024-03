Biglietti Lazio-Juve, ecco quando partirà la vendita dei tagliandi: data e ora. Tutti i dettagli

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di martedì 12 marzo verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato in casa contro la Juventus, in programma sabato 30 marzo alle ore 18:00.

COMUNICATO– «PRELAZIONE

1) PRELAZIONE PER TUTTI GLI ABBONAMENTI AQUILOTTO UNDER 14

Come comunicato in campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell’abbonamento Aquilotto di tutto lo stadio, non hanno diritto a questa gara; avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto ridotto under 14 nel seguente periodo:

– fino alle ore 24:00 di giovedì 14 marzo

Punti vendita:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

– Punti vendita Vivaticket

Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire on-line o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card o sull’abbonamento tradizionale (sempre di 12 cifre):

– ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO – CODICE 032…

– ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE – CODICE EAG…

– ABBONAMENTO TRADIZIONALE CARTACEO – CODICE PRELAZIONE:

Per quanto riguarda l’abbonamento tradizionale, il tifoso dovrà verificare il codice prelazione sul proprio abbonamento ed inserire il codice formato dal numero dell’abbonamento preceduto da tanti 0 fino ad ottenere il numero di 12 cifre ».

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO