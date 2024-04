Biglietti Genoa Lazio: aperta la vendita dei tagliandi. Il comunicato UFFICIALE

Biglietti Genoa-Lazio: con un comunicato il club biancoceleste ha ufficializzato l’apertura della vendita dei tagliandi

Di seguito il comunicato della Lazio sulla vendita dei biglietti per la gara contro il Genoa:

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di oggi, mercoledì 17 aprile, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A TIM Genoa-Lazio di venerdì 19 aprile delle ore 18:30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova.

La vendita terminerà giovedì 18 aprile alle ore 19:00.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

Punti vendita circuito Vivaticket

Sito internet di Vivaticket

Prezzo: €40

Limitazioni come da ordinanza Prefettizia di Genova:

– Divieto di acquisto dei biglietti ai residenti della Regione Lazio

– Possibilità di acquistare i biglietti del settore Ospiti solo ai residenti delle altre regioni ma solo se in possesso della Tessera del Tifoso S.S. LAZIO Millenovecento

– Incedibilità del biglietto

– Tutti i residenti della Regione Lazio che avessero acquistato biglietti di altri settori, prima dell’ordinanza Prefettizia, dovranno annullare il tutto e richiedere il rimborso direttamente a Vivaticket

Ulteriori informazioni:

– Si consiglia tutti i tifosi che arriveranno a Genova in auto-van in autostrada di lasciare il proprio mezzo al parcheggio in zona Marina-Fiera. Da qui verranno messe a disposizione delle navette per lo stadio Ferraris

– Si consiglia comunque di non uscire a Genova-Est

– Regolamento d’uso dello stadio