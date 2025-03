Le parole di Lucas Biglia, ex calciatore della Lazio, su Marco Baroni: «Ha corso dei rischi, ma è stato bravo a trasmettere le sue idee alla squadra»

Lucas Biglia ha parlato a la Gazzetta dello Sport in qualità di doppio ex di Milan Lazio: di seguito le sue parole su Marco Baroni, che promuove a pieni voti sulla panchina biancoceleste.

BARONI – «Arrivare dopo Inzaghi e Sarri non è semplice, ma lui è stato bravo a trasmettere un calcio propositivo, anche a costo di correre dei rischi. Ha in rosa elementi che non trovavano spazio in altri club ed è stato bravo a rilanciarli».