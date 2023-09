Bezzi a Radiosei: «Mi aspettavo questa prova della Lazio a Napoli e vi dico perchè»

Bezzi, il giornalista ai microfoni di Radiosei ha esaminato nel dettaglio la vittoria della Lazio a Napoli soffermandosi sulla prestazione

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Gianni Bezzi ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando la vittoria della Lazio contro il Napoli

PAROLE – È un bel passo in avanti, ora Sarri potrà sfruttare la sosta per lavorare al meglio provando a dare seguito alla ripresa del campionato. Mi aspettavo questo tipo di gara a Napoli per diversi motivi. Un tecnico come Sarri non poteva iniziare così male la stagione. Questa è una squadra che continua ad avere carenze contro squadre meno importanti, ma con le big si alza il livello dal punto di vista dell’attenzione e della concentrazione. Poi ero certo che ci sarebbe stata una crescita di condizione da parte dei singoli, nello specifico contavo in quella di Kamada e dei nuovi. Sabato c’era una gamba diversa, più brillantezza anche da parte di Anderson e Zaccagni che però deve protestare meno. Il Napoli di Garcia ha sbagliato l’atteggiamento, ha prestato troppo il fianco alle ripartenze biancocelesti. Doveva interpretarla in maniera diversa.

Vecino-Galatasaray? L’ho detto tante volte, ho molto criticato l’atteggiamento del club sul mercato, in particolare per le tempistiche. Ora, però, c’è un gruppo più forte, il centrocampista uruguaiano è parte integrante dello stesso e sarebbe un errore lasciarlo andare. Vecino è stato convinto a restare da Sarri, per circa tre milioni doveva andare in Turchia. Credo che la Lazio l’avrebbe lasciato andare, ma il confronto con il tecnico è stato decisivo. Si sono incastrate male diverse cose, per fortuna per la Lazio resterà