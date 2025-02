Bernabè contro Lotito: «Mi ha mancato di rispetto ed è stato un bullo con me e quindi non può parlare di etica»

Bernabè, l’ormai ex falconiere biancoceleste rilascia delle durissime dichiarazioni nei confronti del presidente ai microfoni de La Zanzara

Intervistato nella trasmissione la Zanzara di Cruciani, l’ormai ex falconiere della Lazio Bernabè non smette di esternare la propria rabbia nei confronti di Lotito, dopo che quest’ultimo lo ha allontanato dal club a causa del video a luci rosse post operazione

PAROLE – A me non mi interessa che lui sia inc****** con me e la storia del Benfica è un arma che lui ha voluto utilizzare lui ma che non c’entra nulla. Lui sa benissimo che al Benfica fui cacciato perchè anche li ci fu una situazione identica a quella accaduta con il club biancoceleste, lui è stato un bullo nei miei confronti dopo che io ho lavorato per tanti anni in questa società. Lui parla di etica? Prima di farlo deve essere il primo che deve metterla in pratica e poi può dire una cosa del genere