Pavard avvisa la Lazio: «Inzaghi ci ha lanciato un messaggio molto chiaro»

Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, ha avvisato la Lazio in vista della sfida di San Siro: Inzaghi vuole portare a casa i tre punti

Intervistato da Repubblica, Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, ha avvisato la Lazio in vista della sfida di campionato:

PAROLE – «L’attenzione ai dettagli. Non sottovaluta niente. E la sua mentalità è condivisa da tutti alla Pinetina. Per questo stiamo così bene insieme. Tiene tantissimo a ogni particolare. Lo si capisce da come si agita in panchina. All’inizio lo guardavo con stupore, non avevo mai visto niente del genere. Poi ho capito. Anche dopo la vittoria dello scudetto, ci ha detto che è importante vincere le gare che restano».