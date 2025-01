Benitez avverte il Napoli: «È ancora presto per lo Scudetto. Occhio alla Lazio, è in salute»

Rafa Benitez, ex tecnico del Napoli, ha parlato così della sfida tra i partenopei e la Lazio in programma il 16 febbraio

Intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A, evidenziando la complicata sfida del Napoli contro la Lazio:

PAROLE – «Nelle prossime due giornate potremo avere altre indicazioni assai suggestive: il Napoli andrà a Roma, l’Inter avrà il derby; poi dopo quindici giorni ci sarà la super-sfida di Inzaghi in casa della Juventus mentre il Napoli tornerà a Roma, contro la Lazio, una avversaria che sta in salute, sta facendo molto bene in Europa, ha consistenza ed ha già battuto due volte gli azzurri. Difficilmente verrà fuori una sentenza definitiva ma è chiaro che ne sapremo di più».