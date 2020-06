Benevento, Pippo Inzaghi: «Pronto a battere Simone? Ci penserò»

Pippo Inzaghi ha riportato il Benevento in Serie A con sette giornate di aticipo. Ecco le parole del mister ai microfoni di DAZN

Il Benevento è tornato in Serie A con ben sette giornate d’anticipo, determinante per la squadra di Pippo Inzaghi è stata la vittoria contro la Juve Stabia. Al termine del match, prima di dare il via ai festeggiamenti, il mister è intervenuto ai microfoni di DAZN:

«Resta l’immagine di stasera, in 10 per 80′. Questi ragazzi hanno fatto qualcosa di storico, c’era un record dal 77 e noi l’abbiamo eguagliato. In casa le abbiamo vinte tutte, non so che dire. Il primo pensiero è per la mia famiglia, alla fidanzata, e a chi ha creduto in me. Infine devo ringraziare tutto il mio staff. Io pronto a battere Simone? Ora ci penseremo».