Benevento in C, l'amarezza di Agostinelli: «Chiedo scusa a tutti... »

Agostinelli, l’ex biancoceleste attuale allenatore dei campani commenta dispiaciuto la retrocessione del suo Benevento

Ai microfoni dei cronisti presenti, al termine della partita contro il Modena che ha decretato la retrocessione del Benevento ha parlato un amareggiato Andrea Agostinelli, che rilascia queste parole

PAROLE – Con questa vittoria il rammarico accresce ancora di più e chiedo scusa a tutta la piazza a nome di tutta la squadra. Purtroppo il finale di Cittadella ci condanna alla retrocessione e chiedo scusa per non avercela fatta. In queste settimane ce l’ho messa tutta e la squadra mi ha seguito. Avremmo dovuto fare un miracolo, ma purtroppo non ci siamo riusciti. In poco tempo mi sono legato tantissimo a questa città e ringrazio tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Mi scuso anche con loro, io ci ho provato e chiedo scusa per non esserci riuscito