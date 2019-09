Benevento, il presidente Vigorito: «Lotito fa del calcio una ragione di vita»

Vigorito, presidente Benevento, elogia il lavoro del collega Claudio Lotito: le sue parole

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, intervistato da Radio Punto Nuovo si è soffermato su due suoi colleghi di A: Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito.

IL CONFRONTO – «De Laurentis lo stimo molto e penso sia un grande dirigente e manager. Da imprenditore è un esempio da seguire. Se gli imprenditori si fanno prendere la mano dal cuore, si arriva a piangere sul latte versato. Non penso possa avere l’Oscar della simpatia, ma ha grandi capacità. Lotito, rispetto a De Laurentiis, vive molto di più il mondo del calcio, di cui ha fatto una ragione di vita. Riesce ad essere dappertutto per quanto riguarda il calcio, ha il record di presenze nelle riunioni. Quando qualcuno dedica tutto se stesso per un obiettivo, va rispettato e seguito. Io sono un novellino rispetto a loro»