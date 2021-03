Due giocatori preoccupano Flick alla vigilia di Bayern Monaco Lazio: Coman e Neuer potrebbero saltare il match

Domani sera, per la sfida tra Bayern Monaco e Lazio, Flick potrebbe fare a meno di due giocatori. Come ha spiegato in conferenza stampa, infatti, Coman e Neuer non sono al meglio e oggi non si sono allenati.

«Coman e Neuer non si sono allenati oggi, ma abbiamo ancora ore a disposizione. Non dirò nulla oggi, decideremo domani mattina. Speriamo di averli entrambi a disposizione».