Bastoni: «Lazio, dimostreremo che non è la tua partita»

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nei minuti precedenti al match contro la Lazio

Prima del match contro la Lazio, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni suona la carica e lancia un messaggio ai biancocelesti: «La Lazio è una squadra molto forte, ma non devo dirlo io.

Hanno tante armi a disposizione, ma noi entreremo in campo per fare la partita. Avremo un atteggiamento giusto, il messaggio è chiaro, faremo capire ai biancocelesti che non è la loro partita»