Basic Lazio, Sarri non ha dubbi: «Quando è arrivato in Italia ha fatto fatica, adesso è un giocatore fondamentale»

Al termine della vittoria della Lazio per 2-0 contro il Lecce allo Stadio Olimpico, Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha offerto un’analisi lucida e dettagliata della prestazione biancoceleste. Ecco le parole su Basic e la crescita del gruppo:

IL RILANCIO DI BASIC – «Basic quando è arrivato in Italia ha fatto un po’ di fatica e le responsabilità sono di tutti. Si è spento, ha dato impressione di essere uno che aveva bisogno di cambiare aria, invece nel momento in cui la sua avventura alla Lazio sembra finita, è tornato in maniera prepotente e inaspettata. Adesso è un giocatore fondamentale».

LA CRESCITA DEL GRUPPO – «Siamo stati chiari fin dall’inizio sul nostro obiettivo. Crescere e vedere se a fine anno abbiamo 7/8 giocatori pronti per essere inseriti in una squadra con ambizioni europee. Non possiamo cambiare obiettivi in base all’ultimo risultato. Bisogna essere contenti della crescita e del risultato, anche se stasera ho un po’ di tristezza nel vedere la curva vuota».

