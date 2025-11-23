Sarri nel post partita di Lazio Lecce a Sky: «È stata una buona Lazio soprattutto nei primi 65 minuti. I ragazzi crescono senza alibi. Basic? Ecco cosa è cambiato»

Sarri nel post partita di Lazio Lecce. Il tecnico dei biancocelesti a Sky dopo il successo per 2-0 dell’Olimpico nella dodicesima giornata di Serie A

Ai microfoni di Sky Sport, al termine del successo della Lazio all’Olimpico contro il Lecce per 2-0, Maurizio Sarri ha tracciato un quadro chiaro della serata biancoceleste. Il tecnico toscano ha messo in evidenza la qualità espressa dalla squadra per buona parte del match, sottolineando come il risultato stretto abbia mantenuto la gara in bilico fino all’ultimo.

Sarri ha poi ribadito l’obiettivo stagionale: costruire una base solida e far crescere un gruppo di giovani pronti a sostenere in futuro ambizioni europee. Infine, spazio a un elogio particolare per Toma Basic, protagonista di un inatteso rilancio.

LA PRESTAZIONE DELLA LAZIO – «È stata una buona Lazio soprattutto nei primi 65 minuti. Un peccato essere sull’1-0 in quel momento della gara, perché il risultato poteva essere più largo. Ci siamo tenuti a rischio fino alla fine in una gara fatta bene, con tante palle gol e abbiamo rischiato pochissimo. Il risultato ci metteva a rischio fino al novantesimo e ci dispiace per questo, ma ho visto 60 minuti di ottimo livello».

LA CRESCITA DEL GRUPPO – «Siamo stati chiari fin dall’inizio sul nostro obiettivo. Crescere e vedere se a fine anno abbiamo 7/8 giocatori pronti per essere inseriti in una squadra con ambizioni europee. Non possiamo cambiare obiettivi in base all’ultimo risultato. Bisogna essere contenti della crescita e del risultato, anche se stasera ho un po’ di tristezza nel vedere la curva vuota».

OBIETTIVI STAGIONALI – «Ho parlato di ambizioni di crescita, non di risultato perché sarebbe ingiusto verso questo gruppo. Abbiamo attraversato 5 mesi di difficoltà indicibili e i ragazzi sono stati bravi a crescere lo stesso e senza porsi alibi. L’unico obiettivo che pongo è di crescere e di far vedere che questa squadra ha una base solida su cui innescare qualche giocatore per tornare a essere competitivi».

IL RILANCIO DI BASIC – «Basic quando è arrivato in Italia ha fatto un po’ di fatica e le responsabilità sono di tutti. Si è spento, ha dato impressione di essere uno che aveva bisogno di cambiare aria, invece nel momento in cui la sua avventura alla Lazio sembra finita, è tornato in maniera prepotente e inaspettata. Adesso è un giocatore fondamentale».